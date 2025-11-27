Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
27.11.2025 10:03:20
FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Whitbread von vor 3 Jahren eingebracht
Am 27.11.2022 wurden Whitbread-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 26,32 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Whitbread-Aktie investiert, befänden sich nun 379,939 Whitbread-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2025 auf 28,37 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 778,88 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 7,79 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Whitbread belief sich jüngst auf 4,84 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
