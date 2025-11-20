Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Whitbread-Investition
|
20.11.2025 10:04:01
FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor einem Jahr eingebracht
Am 20.11.2024 wurde das Whitbread-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,81 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Whitbread-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,710 Whitbread-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2025 951,75 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,42 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 4,82 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Whitbread eine Börsenbewertung in Höhe von 4,67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
