Whitbread Aktie

Whitbread für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Whitbread-Investition 20.11.2025 10:04:01

FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Whitbread gewesen.

Am 20.11.2024 wurde das Whitbread-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,81 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Whitbread-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,710 Whitbread-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2025 951,75 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,42 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 4,82 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Whitbread eine Börsenbewertung in Höhe von 4,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Whitbread PLCmehr Nachrichten