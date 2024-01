FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAE Systems von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen BAE Systems-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades BAE Systems-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die BAE Systems-Anteile bei 8,59 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 116,414 BAE Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BAE Systems-Aktien wären am 23.01.2024 1 355,06 GBP wert, da der Schlussstand 11,64 GBP betrug. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 355,06 GBP, was einer positiven Performance von 35,51 Prozent entspricht.

BAE Systems war somit zuletzt am Markt 35,29 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at