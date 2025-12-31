Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Lohnende Barclays-Anlage?
|
31.12.2025 10:04:40
FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 5 Jahren eingebracht
Am 31.12.2020 wurden Barclays-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,47 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6 817,562 Barclays-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 32 506,14 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Papiers am 30.12.2025 auf 4,77 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 32 506,14 GBP entspricht einer Performance von +225,06 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Barclays bezifferte sich zuletzt auf 65,05 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
