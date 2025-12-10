FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Barclays eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Barclays-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,18 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 587,156 Barclays-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 183,49 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Anteils am 09.12.2025 auf 4,40 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 101,83 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Barclays eine Börsenbewertung in Höhe von 60,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at