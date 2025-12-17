FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barclays von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Barclays-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Barclays-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,65 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Barclays-Aktie investiert hat, hat nun 37,800 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.12.2025 auf 4,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170,27 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,27 Prozent angewachsen.

Barclays wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63,06 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at