WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

Lukrativer Glencore-Einstieg? 28.10.2025 10:03:43

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Glencore-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Glencore-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Glencore-Aktie bei 1,15 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, hätte er nun 86,618 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2025 auf 3,48 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 301,04 GBP wert. Mit einer Performance von +201,04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Glencore markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,02 Mrd. GBP. Der Glencore-Börsengang fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Der Erstkurs des Glencore-Papiers lag beim Börsengang bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Glencore

