WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

Rentabler London Stock Exchange (LSE)-Einstieg? 03.11.2025 10:04:18

FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in London Stock Exchange (LSE) gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der London Stock Exchange (LSE)-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 107,50 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hat, hat nun 0,930 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der London Stock Exchange (LSE)-Aktie auf 94,86 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,24 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 11,76 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von London Stock Exchange (LSE) bezifferte sich zuletzt auf 48,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

