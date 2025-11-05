Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

So bewegt sich der STOXX 50 am dritten Tag der Woche.

Um 12:10 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,50 Prozent auf 4 739,56 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,645 Prozent auf 4 732,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4 763,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 759,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 724,14 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,306 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 758,13 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 427,10 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, bei 4 335,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 9,24 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 826,72 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UBS (+ 2,65 Prozent auf 31,35 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,82 Prozent auf 541,40 EUR), RELX (+ 0,74 Prozent auf 34,02 GBP), BAT (+ 0,52 Prozent auf 40,71 GBP) und UniCredit (+ 0,39 Prozent auf 63,65 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 1 698,50 EUR), Siemens (-1,45 Prozent auf 240,65 EUR), Airbus SE (-1,27 Prozent auf 210,25 EUR), SAP SE (-0,91 Prozent auf 224,00 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0,85 Prozent auf 95,66 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 823 150 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 359,112 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 6,42 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

