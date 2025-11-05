RELX Aktie

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

STOXX 50 aktuell 05.11.2025 12:27:10

Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

So bewegt sich der STOXX 50 am dritten Tag der Woche.

Um 12:10 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,50 Prozent auf 4 739,56 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,645 Prozent auf 4 732,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4 763,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 759,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 724,14 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,306 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 758,13 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 427,10 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, bei 4 335,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 9,24 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 826,72 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UBS (+ 2,65 Prozent auf 31,35 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,82 Prozent auf 541,40 EUR), RELX (+ 0,74 Prozent auf 34,02 GBP), BAT (+ 0,52 Prozent auf 40,71 GBP) und UniCredit (+ 0,39 Prozent auf 63,65 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 1 698,50 EUR), Siemens (-1,45 Prozent auf 240,65 EUR), Airbus SE (-1,27 Prozent auf 210,25 EUR), SAP SE (-0,91 Prozent auf 224,00 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0,85 Prozent auf 95,66 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 823 150 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 359,112 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 6,42 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SEmehr Analysen

07.11.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
03.11.25 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 Airbus Kaufen DZ BANK
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 209,25 0,89% Airbus SE
ASML NV 873,70 -2,00% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 47,05 0,11% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 66,32 1,94% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,21 -0,29% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 19,15 1,32% Diageo plc
London Stock Exchange (LSE) 106,00 -1,85% London Stock Exchange (LSE)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 536,20 -0,30% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 36,42 -2,72% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 747,00 2,13% Rheinmetall AG
SAP SE 217,35 -1,27% SAP SE
Siemens AG 240,50 -0,31% Siemens AG
UBS 32,61 -1,90% UBS
UniCredit S.p.A. 63,50 0,24% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 707,56 -0,59%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

