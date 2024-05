FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Whitbread-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Whitbread-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Whitbread-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Whitbread-Anteile betrug an diesem Tag 35,96 GBP. Bei einem Whitbread-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,781 Whitbread-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.05.2024 auf 28,55 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,39 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,61 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Whitbread belief sich zuletzt auf 5,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

