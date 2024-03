FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: Hätte sich eine Investition in Associated British Foods von vor 5 Jahren gerechnet?

Bei einem frühen Investment in Associated British Foods-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 12.03.2019 wurde die Associated British Foods-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Associated British Foods-Aktie an diesem Tag bei 22,59 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Associated British Foods-Aktie investierten, hätten nun 44,267 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 997,79 GBP, da sich der Wert einer Associated British Foods-Aktie am 11.03.2024 auf 22,54 GBP belief. Die Abnahme von 1 000 GBP zu 997,79 GBP entspricht einer negativen Performance von 0,22 Prozent.

Associated British Foods wurde am Markt mit 16,82 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at