Associated British Foods Aktie

Associated British Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Associated British Foods-Anlage unter der Lupe 09.12.2025 10:03:51

FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated British Foods-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Associated British Foods-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Associated British Foods-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,39 GBP wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 61,013 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Associated British Foods-Papiers auf 21,24 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 295,91 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 29,59 Prozent.

Associated British Foods markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Associated British Foods plcmehr Nachrichten