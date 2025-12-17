BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Lohnende BAE Systems-Anlage?
|
17.12.2025 10:03:57
FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAE Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem BAE Systems-Papier statt. Diesen Tag beendeten die BAE Systems-Anteile bei 4,96 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die BAE Systems-Aktie investierten, hätten nun 20,149 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 16.12.2025 auf 16,65 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 335,38 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 235,38 Prozent angezogen.
BAE Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49,45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
