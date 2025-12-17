BAE Systems Aktie

BAE Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende BAE Systems-Anlage? 17.12.2025 10:03:57

FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAE Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen BAE Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem BAE Systems-Papier statt. Diesen Tag beendeten die BAE Systems-Anteile bei 4,96 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die BAE Systems-Aktie investierten, hätten nun 20,149 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 16.12.2025 auf 16,65 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 335,38 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 235,38 Prozent angezogen.

BAE Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BAE Systems plcmehr Nachrichten