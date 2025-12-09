Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lloyds Banking Group-Performance im Blick
|
09.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Lloyds Banking Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lloyds Banking Group-Aktie betrug an diesem Tag 0,46 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21 533,161 Lloyds Banking Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,96 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 20 607,24 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 106,07 Prozent.
Der Marktwert von Lloyds Banking Group betrug jüngst 56,26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
