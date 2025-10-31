Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Vodafone Group-Investment im Blick
|
31.10.2025 10:04:19
FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Vodafone Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Vodafone Group-Papier an diesem Tag 1,02 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Vodafone Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 838,646 Vodafone Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 0,91 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 984,65 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,15 Prozent abgenommen.
Vodafone Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vodafone Group PLCmehr Nachrichten
|
31.10.25
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.10.25
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse London: FTSE 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
28.10.25