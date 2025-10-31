FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Vodafone Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Vodafone Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Vodafone Group-Papier an diesem Tag 1,02 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Vodafone Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 838,646 Vodafone Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 0,91 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 984,65 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,15 Prozent abgenommen.

Vodafone Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at