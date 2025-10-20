Vodafone Group Aktie

1,00EUR 0,01EUR 0,64%
Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

20.10.2025 10:41:12

Vodafone Group Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone von 80 auf 82 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Paul Sidney aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen. Damit berücksichtige er nun die vollständige Integration von ThreeUK und die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 des britischen Telekomkonzerns./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Hold
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
0,82 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
1,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
0,87 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Paul Sidney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

