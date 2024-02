FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Whitbread-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Whitbread-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Whitbread-Papier bei 31,41 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,184 Whitbread-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.02.2024 109,68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 34,45 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,68 Prozent.

Der Börsenwert von Whitbread belief sich jüngst auf 6,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at