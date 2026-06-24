PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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24.06.2026 03:27:01
GameStop CEO drops US$35 billion pay plan to focus on eBay bid
The video-game retailer will release additional materials regarding its proposed buyout of eBay this weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Analysen zu PayPal Inc
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Aktien in diesem Artikel
|Bid Corporation Limited
|23,40
|1,74%
|eBay Inc.
|96,09
|0,22%
|GameStop Corp
|18,70
|0,70%
|PayPal Inc
|36,73
|0,12%