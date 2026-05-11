eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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11.05.2026 18:43:15
GameStop’s bid for eBay is wild — and it might just work
Shareholders in the ecommerce company are getting a good deal, at least on paper, with an offer of $28bn of cashWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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