eBay Aktie

eBay für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

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11.05.2026 18:43:15

GameStop’s bid for eBay is wild — and it might just work

Shareholders in the ecommerce company are getting a good deal, at least on paper, with an offer of $28bn of cashWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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