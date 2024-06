Gates Investment Waste Management will Stericycle übernehmen - Milliardendeal treibt Stericycle-Aktie an

• Waste Management will Konkurrent übernehmen• 7,2 Milliarden US-Dollar für Stericycle• Stericycle-Aktie zieht kräftig an

Der US-amerikanische Entsorger Waste Management bestätigte zum Wochenstart eine geplante Milliardenübernahme: 7,2 Milliarden US-Dollar will das Unternehmen für den Kauf des Wettbewerbers Stericycle auf den Tisch legen.

Milliardendeal trotz Schulden

Bereits am Wochenende hatte das Wall Street Journal über entsprechende Gerüchte berichtet, nun gab es von Unternehmensseite die entsprechende Bestätigung. Beide Unternehmen hätten eine endgültige Vereinbarung getroffen, nach der Waste Management alle ausstehenden Aktien von Stericycle für 62,00 US-Dollar pro Aktie in bar erwerben wird, hieß es im Rahmen einer Pressemitteilung. Damit würde der Übernahmekandidat mit rund 7,2 Milliarden US-Dollar bewertet, darin enthalten sind 1,4 Milliarden US-Dollar an Nettoschulden.

Mit den vereinbarten 62 US-Dollar je Aktie zahle Waste Management einen Aufschlag von 24 Prozent auf den 60-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis von Stericycle vor dem 23. Mai 2024, dem letzten Handelstag, bevor bekannt wurde, dass Stericycle einen Käufer für das eigene Unternehmen sucht.

Ergänzung des Geschäftsfeldes

Das Management von Waste Management bewertet den Deal positiv: "Die Übernahme von Stericycle ist ein bedeutender Schritt zur Weiterentwicklung dieses Engagements, da sie den Umfang unseres Serviceangebots erweitert und den Marktführer für feste Abfälle und ein führendes Unternehmen für regulierte medizinische Abfalldienstleistungen zusammenbringt", wird Jim Fish, Präsident und Chief Executive Officer von Waste Management, im Rahmen der Pressemitteilung zitiert. "Wir verfügen über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Integration und Optimierung erworbener Unternehmen, die unseren Kunden und Mitarbeitern zugute kommen und unseren Aktionären eine hohe Kapitalrendite bieten", so der Manager weiter. Man freue sich "mit dem Stericycle-Team zusammenzuarbeiten, um die strategischen, kundendienstbezogenen, ökologischen und finanziellen Vorteile dieser Übernahme zu nutzen."

Aktionärseinschätzung durchwachsen

Am Aktienmarkt wird der Milliardendeal unterschiedlich aufgenommen. Während Anteilseigner von Stericycle den Verkauf feiern und die Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel um 15,64 Prozent auf 59,60 US-Dollar anschieben, gibt der Anteilsschein von Waste Management im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 2,04 Prozent auf 206,43 US-Dollar nach.

Nicht bekannt ist unterdessen, wie Milliardär Bill Gates den Deal bewertet. Seit Jahren ist Gates über den Bill & Melinda Gates Foundation Trust Anteilseigner von Waste Management, im ersten Quartal hielt die Stiftung 35.234.344 Aktien des Entsorgers. Mit 16,38 Prozent Anteil des gesamten Trusts ist es das zweitgrößte Investment nach dem Techriesen Microsoft.



Redaktion finanzen.at