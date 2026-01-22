GE Aerospace Aktie
WKN DE: A3CSML / ISIN: US3696043013
|
22.01.2026 12:46:55
GE Aerospace Q4 Income Advances
(RTTNews) - GE Aerospace (GE) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $2.452 billion, or $2.31 per share. This compares with $1.905 billion, or $1.75 per share, last year.
Excluding items, GE Aerospace reported adjusted earnings of $1.677 billion or $1.57 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.6% to $12.717 billion from $10.812 billion last year.
GE Aerospace earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.452 Bln. vs. $1.905 Bln. last year. -EPS: $2.31 vs. $1.75 last year. -Revenue: $12.717 Bln vs. $10.812 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GE Aerospace (ex General Electric)
Analysen zu GE Aerospace (ex General Electric)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GE Aerospace (ex General Electric)
|253,00
|0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.