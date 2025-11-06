Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
06.11.2025 23:31:59
Gehalt bei Zielerfüllung: Tesla-Aktionäre billigen Billionen-Paket für Elon Musk
Tesla behält Elon Musk wohl für weitere zehn Jahre als Chef. Die Aktionäre des Autobauers billigten ein gigantisches Aktienpaket, das der Tech-Milliardär als Gehalt gefordert hatte. Allerdings muss Musk dafür ehrgeizige Ziele erfüllen.
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.