Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
19.12.2025 14:17:20
"Gehaltsfreeze" und Boni-Kürzung: VW-Mitarbeiter vor schmerzhaften Gehaltseinschnitten
Vom Tarifbeschäftigten bis zum Vorstandsmitglied werden die meisten VW-Angestellten im kommenden Jahr spürbar weniger Geld im Portemonnaie haben. Der Autobauer will sein jahrzehntealtes Gehaltsgefüge reformieren – und Milliarden beim Personal einsparen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
