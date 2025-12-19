Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.12.2025 14:17:20

"Gehaltsfreeze" und Boni-Kürzung: VW-Mitarbeiter vor schmerzhaften Gehaltseinschnitten

Vom Tarifbeschäftigten bis zum Vorstandsmitglied werden die meisten VW-Angestellten im kommenden Jahr spürbar weniger Geld im Portemonnaie haben. Der Autobauer will sein jahrzehntealtes Gehaltsgefüge reformieren – und Milliarden beim Personal einsparen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten