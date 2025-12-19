Optimismus in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Mit dem Euro STOXX 50 geht es derzeit aufwärts.

Um 15:41 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,21 Prozent stärker bei 5 754,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,855 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,007 Prozent fester bei 5 742,14 Punkten in den Handel, nach 5 741,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 728,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 755,39 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,522 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.11.2025, bei 5 542,05 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 5 458,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 879,00 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,00 Prozent aufwärts. Bei 5 818,07 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 1,28 Prozent auf 35,95 EUR), Bayer (+ 1,02 Prozent auf 35,66 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,94 Prozent auf 555,80 EUR), Siemens Energy (+ 0,92 Prozent auf 120,70 EUR) und Airbus SE (+ 0,91 Prozent auf 195,88 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-0,79 Prozent auf 207,80 EUR), adidas (-0,63 Prozent auf 166,00 EUR), Deutsche Börse (-0,59 Prozent auf 219,50 EUR), BASF (-0,41 Prozent auf 43,86 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,38 Prozent auf 104,10 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 843 165 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 338,763 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,50 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent an der Spitze im Index.

