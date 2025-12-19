Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Am Freitag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,43 Prozent stärker bei 5 766,44 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,855 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,007 Prozent stärker bei 5 742,14 Punkten in den Handel, nach 5 741,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 728,65 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 772,35 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,739 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 19.11.2025, mit 5 542,05 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 19.09.2025, den Wert von 5 458,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 879,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,25 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 1,64 Prozent auf 35,88 EUR), Eni (+ 1,18 Prozent auf 15,90 EUR), Airbus SE (+ 0,96 Prozent auf 195,98 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,94 Prozent auf 555,80 EUR) und Allianz (+ 0,93 Prozent auf 389,50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-1,17 Prozent auf 165,10 EUR), BASF (-0,64 Prozent auf 43,76 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,43 Prozent auf 104,05 EUR), Deutsche Börse (-0,32 Prozent auf 220,10 EUR) und SAP SE (-0,31 Prozent auf 208,80 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 136 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 338,763 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Eni-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at