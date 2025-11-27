HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|
27.11.2025 17:18:38
Geld für baureife Verkehrsprojekte soll rasch fließen
BERLIN (dpa-AFX) - Für baureife Neu- und Ausbauprojekte im Autobahnnetz will Verkehrsminister Patrick Schnieder kurzfristig Geld zur Verfügung stellen. "Wenn der Haushalt verabschiedet ist, werden wir baureife Projekte in der nächsten Woche freigeben", versicherte der CDU-Politiker bei den Etatberatungen im Bundestag. Sowohl für die Baubranche als auch für die betroffenen Bürger sei das "ein wichtiges Signal".
Am Freitag wird das Parlament über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr abstimmen. Zu Beginn der Beratungen hatte das Verkehrsministerium noch vor milliardenschweren Finanzlöchern in den kommenden Jahren gewarnt. Daraufhin beschlossen die Spitzen der schwarz-roten Koalition Anfang Oktober ausdrücklich, alle baureifen Verkehrsprojekte würden auch gebaut. In der Folge wurde das Budget für die Autobahn GmbH vom Haushaltsausschuss des Bundestags noch einmal erhöht/ax/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HOCHTIEF AGmehr Nachrichten
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Aktien von HOCHTIEF, Heidelberg Materials & Co.: Deutsche Bau- und Baustoffunternehmen reagieren positiv - Das sind die Gründe (dpa-AFX)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel: MDAX legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
25.11.25
|Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
25.11.25
|MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)