Evonik Aktie
|14,02EUR
|0,30EUR
|2,19%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 25 auf 16 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Die europäische Chemiebranche sei strukturell angeschlagen, schrieb Gaurav Jain am Dienstagnachmittag in seiner Analyse. Wer an Relevanz verliere, in der globalen Kostenkurve schlecht positioniert sei und/oder möglicherweise gar seine Kapitalkosten nicht mehr verdiene, gerade in einen langsamen, aber unerbittlichen Abwärtsstrudel. Ohne Zugang zu billigem russischen Gas oder massiv sinkenden Kapazitäten in China könnte genau dies das Schicksal der europäischen Chemiebranche sein. Die Politik könne dies wohl kaum verhindern, ganz gleich wie umfassend der "European Chemicals Industry Action Plan" auch sei. Jain schätzt die Branche insgesamt also negativ ein. Relativ gut findet er Industriegaskonzerne, Zutatenhersteller und Händler. Besonders skeptisch sieht er breit aufgestellte Chemiekonzerne./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
13,85 €
|
Abst. Kursziel*:
15,52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
14,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,12%
|
Analyst Name::
Gaurav Jain
|
KGV*:
-
