WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

28.11.2025 06:32:06

Evonik Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen am Freitag nochmals deutlich und reagierte damit auf den zyklischen und strukturellen Druck, unter dem der Spezialchemiekonzern stehe. Damit gehe es ihnen wie dem Großteil der Branche, schrieb er mit Verweis auf seinen Ausblick auf 2026./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Neutral
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13,28 € 		Abst. Kursziel*:
5,42%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
13,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,46%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

