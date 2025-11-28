Evonik Aktie
|13,15EUR
|-0,12EUR
|-0,90%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen am Freitag nochmals deutlich und reagierte damit auf den zyklischen und strukturellen Druck, unter dem der Spezialchemiekonzern stehe. Damit gehe es ihnen wie dem Großteil der Branche, schrieb er mit Verweis auf seinen Ausblick auf 2026./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Neutral
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13,28 €
|
Abst. Kursziel*:
5,42%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
13,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,46%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AGmehr Nachrichten
|
26.11.25
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
20.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
19.11.25
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
18.11.25