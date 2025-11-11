Evonik Aktie
|13,67EUR
|-0,44EUR
|-3,12%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 16,50 auf 11,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analystin Georgina Fraser befürchtet weiteren Preisdruck beim Tierfutter-Eiweiß Methionin, auch wegen zunehmender Kapazitäten der Konkurrenz. Dies schrieb Fraser am Dienstag im Rahmen einer generell skeptischen Branchenanalyse. Sie rät Anlegern vor allem, die Kreditmärkte im Auge zu behalten. Sie signalisierten strukturelle Sorgen hinsichtlich der Chemiebranche. Ohne massiven Kapazitätsabbau sei eine Erholung unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Sell
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
11,60 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
13,63 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,89%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,14%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
Analysen zu Evonik AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|13,72
|-2,76%
