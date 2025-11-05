Evonik Aktie
|14,23EUR
|-0,10EUR
|-0,70%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik mit einem fairen Aktienwert von 16 Euro auf "Halten" belassen. Eine schwache Nachfrage treffe den Spezialchemiekonzern hart, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Evonik verfüge zwar über ein robustes Produktportfolio, könne sich aber nicht vollständig von der schwachen Industrienachfrage entkoppeln. Mit einer breiten konjunkturellen Erholung in Deutschland rechnet er frühestens Ende 2026./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Halten
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
14,12 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
14,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AGmehr Nachrichten
|
13:33
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Evonik auf 'Halten' - Fairer Wert 16 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Evonik-Aktie tiefer: Netto in den roten Zahlen im 3. Quartal (finanzen.at)
|
04.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Evonik schwach - JPMorgan: Sorge über 'Qualität' des Ergebnisses (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Evonik sieht noch keine Nachfragebelebung (dpa-AFX)
|
29.10.25
|MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Evonik-Aktie gibt nach: Unternehmenschef kritisiert CO2-Handel und fordert Abschaffung (dpa-AFX)
|
27.10.25
|EU-Klimapolitik: Evonik-Chef fordert Reform der CO₂-Abgabe (Spiegel Online)
|
27.10.25
|EU-Klimapolitik: Evonik-Chef Kullmann fordert Reform der CO₂-Abgabe (Spiegel Online)
Analysen zu Evonik AGmehr Analysen
|10:38
|Evonik Halten
|DZ BANK
|10:03
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Evonik Hold
|Warburg Research
|04.11.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:38
|Evonik Halten
|DZ BANK
|10:03
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Evonik Hold
|Warburg Research
|04.11.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Evonik Halten
|DZ BANK
|10:03
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Evonik Hold
|Warburg Research
|04.11.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|14,21
|-0,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:08
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|14:52
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:22
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:58
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13:37
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|13:36
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|13:14
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:13
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:13
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:12
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|13:01
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|12:46
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:16
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:15
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|12:15
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:14
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:41
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|11:40
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11:37
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|11:15
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|11:12
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|11:11
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|11:10
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:10
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:07
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|10:50
|Philips Buy
|UBS AG
|10:46
|TRATON Buy
|UBS AG
|10:44
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|10:43
|BMW Buy
|UBS AG
|10:42
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|10:38
|Evonik Halten
|DZ BANK
|10:37
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:36
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Vonovia Buy
|UBS AG
|10:17
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:59
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG