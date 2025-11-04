Evonik Aktie
|14,29EUR
|-0,21EUR
|-1,45%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe im dritten Quartal zwar dem Marktkonsens entsprochen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Er schränkte jedoch ein, dass die Qualität insgesamt von den Anlegern bemängelt werden dürfte. Der Ausblick liege nahe am Konsens./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
