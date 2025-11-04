Evonik Aktie

14,29EUR -0,21EUR -1,45%
Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 08:22:11

Evonik Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe im dritten Quartal zwar dem Marktkonsens entsprochen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Er schränkte jedoch ein, dass die Qualität insgesamt von den Anlegern bemängelt werden dürfte. Der Ausblick liege nahe am Konsens./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Overweight
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
14,31 € 		Abst. Kursziel*:
39,76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
14,29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,96%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Evonik AGmehr Nachrichten

Analysen zu Evonik AGmehr Analysen

08:22 Evonik Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Evonik Halten DZ BANK
26.09.25 Evonik Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Evonik AG 14,36 -0,97% Evonik AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:30 Schaeffler Buy Warburg Research
09:29 HUGO BOSS Buy Warburg Research
09:24 AT & S buy Erste Group Bank
09:02 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:02 Befesa Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:01 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:55 Nordex Underperform RBC Capital Markets
08:51 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
08:46 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
08:45 Apple Neutral UBS AG
08:40 NORMA Group Add Baader Bank
08:35 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
08:35 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08:30 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:26 Philips Buy UBS AG
08:25 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:22 Evonik Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:18 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Porsche Automobil Neutral UBS AG
08:05 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
07:56 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
07:38 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
07:27 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:25 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
07:16 Kering Underweight Barclays Capital
07:15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
07:13 Infineon Outperform Bernstein Research
07:08 Hermès Equal Weight Barclays Capital
07:06 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
07:01 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
06:18 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
06:17 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
06:17 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:16 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
06:15 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
05:57 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
05:57 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
05:57 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
05:56 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
05:56 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.25 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Apple Kaufen DZ BANK
03.11.25 Knorr-Bremse Kaufen DZ BANK
03.11.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen