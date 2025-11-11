Evonik Aktie
|13,66EUR
|-0,45EUR
|-3,19%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 15,10 auf 12,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Analyst Chris Counihan kappte seine operativen Schätzungen für das operative Ergebnis des Spezialchemiekonzerns im Schnitt um 5 Prozent und ist deutlich skeptischer als der Konsens. Für 2027 rechnet der Experte nur mit weniger als 20 Prozent der vom Konzern avisierten Erholung, wie er am Montagnachmittag in seiner Neubewertung schrieb. In diesem Umfeld werde die Dividende für einige Zeit nicht mehr komplett von den Barmittelzuflüssen abgedeckt./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 10:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Underperform
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12,20 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
14,11 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,62%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
07:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Evonik auf 'Underperform' - Ziel auf 12,20 Euro (dpa-AFX)
|
05.11.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Evonik auf 'Halten' - Fairer Wert 16 Euro (dpa-AFX)
|
05.11.25
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.25
|Evonik-Aktie tiefer: Netto in den roten Zahlen im 3. Quartal (finanzen.at)
|
04.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Evonik schwach - JPMorgan: Sorge über 'Qualität' des Ergebnisses (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Evonik sieht noch keine Nachfragebelebung (dpa-AFX)
|
29.10.25
|MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)