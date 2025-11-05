Evonik Aktie
|14,23EUR
|-0,10EUR
|-0,70%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Die Trends beim Spezialchemiekonzerns seien aktuell schwächer als gedacht, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Sie sieht immense Ergebnisrisiken für 2026./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14,10 €
|
Abst. Kursziel*:
13,48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,44%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
