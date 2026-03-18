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General Mills Aktie

General Mills für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853862 / ISIN: US3703341046

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18.03.2026 12:11:28

General Mills, Inc. Bottom Line Falls In Q3

(RTTNews) - General Mills, Inc. (GIS) revealed a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $303.1 million, or $0.56 per share. This compares with $625.6 million, or $1.12 per share, last year.

Excluding items, General Mills, Inc. reported adjusted earnings of $342.5 million or $0.64 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 8.5% to $4.43 billion from $4.84 billion last year.

General Mills, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $303.1 Mln. vs. $625.6 Mln. last year. -EPS: $0.56 vs. $1.12 last year. -Revenue: $4.43 Bln vs. $4.84 Bln last year.

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