UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
17.11.2025 14:10:58
Gerüchte über UBS-Wegzug erhalten neue Nahrung
Der Verwaltungsratspräsident der UBS, Colm Kelleher, und US-Finanzminister Scott Bessent sollen informelle Gespräche über eine Verlegung des Hauptsitzes der Bank in die USA geführt haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
