Hauptsitz 17.11.2025 14:04:38

UBS-Aktie etwas fester: Präsident Kelleher erwägt offenbar Umzug in USA

Laut einem Medienbericht hat die Schweizer Großbank UBS mit der US-Regierung auf oberster Ebene über eine Verlegung des Hauptsitzes in die USA gesprochen.

Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher habe in der Angelegenheit US-Finanzminister Scott Bessent getroffen, schrieb die "Financial Times" ("FT") am Montag auf ihrer Website.

Kelleher und Bessent hätten in den letzten Monaten Gespräche über die möglichen Auswirkungen eines Umzugs nach Amerika geführt, so der Bericht weiter. Die Zeitung beruft sich dabei auf Insider. Laut dem Bericht seien die Gespräche Teil von Kellehers Bemühungen, Druck auf die Schweizer Regierung in Sachen Kapitalanforderungen auszuüben.

Schon im September hatte die "New York Post" von Treffen zwischen hohen UBS-Führungskräften und Vertretern der US-Regierung gesprochen. Auch damals ging es laut den Angaben um eine mögliche Sitzverlegung.

Die UBS hat solche Gerüchte zuletzt stets so kommentiert, dass sie "weiterhin als erfolgreiche globale Bank mit Sitz in der Schweiz" tätig sein wolle. Diese Aussage wurde nun auch auf Anfrage der "FT" wiederholt.

An der SIX notiert die UBS-Aktie zeitweise 0,23 Prozent höher bei 30,95 US-Dollar.

/rw/uh/AWP/men

ZÜRICH (dpa-AFX)

