Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags

Am Montag springt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 1,74 Prozent auf 5 663,48 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,762 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,757 Prozent fester bei 5 608,67 Punkten, nach 5 566,53 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 608,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 673,64 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 5 531,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 5 347,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 802,76 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 15,16 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 734,28 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 5,35 Prozent auf 107,25 EUR), Siemens (+ 4,09 Prozent auf 247,00 EUR), Deutsche Bank (+ 3,72 Prozent auf 32,24 EUR), UniCredit (+ 3,44 Prozent auf 65,32 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 2,94 Prozent auf 5,75 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-0,70 Prozent auf 156,45 EUR), Deutsche Telekom (-0,15 Prozent auf 26,62 EUR), Deutsche Börse (-0,14 Prozent auf 208,90 EUR), Enel (+ 0,27 Prozent auf 8,90 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,46 Prozent auf 58,63 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 873 509 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 337,523 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

