Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Index-Performance
|
10.11.2025 15:59:00
Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags
Am Montag springt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 1,74 Prozent auf 5 663,48 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,762 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,757 Prozent fester bei 5 608,67 Punkten, nach 5 566,53 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 608,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 673,64 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 5 531,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 5 347,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 802,76 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 15,16 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 734,28 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 5,35 Prozent auf 107,25 EUR), Siemens (+ 4,09 Prozent auf 247,00 EUR), Deutsche Bank (+ 3,72 Prozent auf 32,24 EUR), UniCredit (+ 3,44 Prozent auf 65,32 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 2,94 Prozent auf 5,75 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-0,70 Prozent auf 156,45 EUR), Deutsche Telekom (-0,15 Prozent auf 26,62 EUR), Deutsche Börse (-0,14 Prozent auf 208,90 EUR), Enel (+ 0,27 Prozent auf 8,90 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,46 Prozent auf 58,63 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 873 509 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 337,523 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: