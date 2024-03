Gewinne in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zu

So bewegt sich der STOXX 50 am Freitagnachmittag.

Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,13 Prozent fester bei 4 375,72 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,012 Prozent auf 4 369,63 Punkte an der Kurstafel, nach 4 370,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 382,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 364,41 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,38 Prozent nach oben. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 08.02.2024, einen Wert von 4 220,86 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.12.2023, den Wert von 4 064,68 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.03.2023, den Wert von 3 898,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 6,93 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 382,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell UBS (+ 4,17 Prozent auf 27,25 CHF), Reckitt Benckiser (+ 1,46 Prozent auf 51,58 GBP), Glencore (+ 1,23 Prozent auf 4,04 GBP), Allianz (+ 0,90 Prozent auf 258,60 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,76 Prozent auf 72,95 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,29 Prozent auf 38,46 EUR), GSK (-1,94 Prozent auf 16,78 GBP), UniCredit (-1,82 Prozent auf 30,76 EUR), Rio Tinto (-1,52 Prozent auf 49,00 GBP) und Deutsche Telekom (-1,16 Prozent auf 21,82 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 12 025 892 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 507,714 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,67 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

