Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus

Am Freitagabend zeigten sich die Anleger in Europa optimistisch.

Schlussendlich stieg der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,40 Prozent auf 4 192,32 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,037 Prozent auf 4 132,76 Punkte an der Kurstafel, nach 4 134,28 Punkten am Vortag.

Bei 4 197,98 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 132,76 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 3,47 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 4 078,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 834,68 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.01.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 860,10 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 2,45 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 197,98 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 6,20 Prozent auf 128,50 CHF), Diageo (+ 5,13 Prozent auf 28,49 GBP), Unilever (+ 2,56 Prozent auf 38,24 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,53 Prozent auf 61,26 EUR) und Nestlé (+ 2,38 Prozent auf 98,49 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Bayer (-0,95 Prozent auf 32,32 EUR), Deutsche Telekom (-0,84 Prozent auf 23,05 EUR), SAP SE (-0,47 Prozent auf 160,00 EUR), Enel (-0,39 Prozent auf 6,27 EUR) und Novartis (-0,31 Prozent auf 92,46 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 20 259 811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 433,780 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,87 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

