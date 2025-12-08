LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|MDAX-Performance im Fokus
|
08.12.2025 12:26:52
Gewinne in Frankfurt: Gewinne im MDAX
Am Montag verbucht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,49 Prozent auf 29 841,67 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 349,128 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,178 Prozent auf 29 749,25 Punkte an der Kurstafel, nach 29 696,45 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 29 962,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 29 749,25 Einheiten.
MDAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 28 793,94 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 08.09.2025, mit 30 454,69 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, bei 27 310,86 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,03 Prozent aufwärts. Bei 31 754,30 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten erreicht.
Die Tops und Flops im MDAX
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell flatexDEGIRO (+ 5,99 Prozent auf 33,64 EUR), Bilfinger SE (+ 4,98 Prozent auf 105,40 EUR), AUTO1 (+ 3,52 Prozent auf 24,72 EUR), RENK (+ 3,50 Prozent auf 53,52 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,67 Prozent auf 9,68 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Gerresheimer (-2,71 Prozent auf 25,16 EUR), AIXTRON SE (-2,45 Prozent auf 17,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,01 Prozent auf 60,85 EUR), LEG Immobilien (-1,87 Prozent auf 62,90 EUR) und WACKER CHEMIE (-1,85 Prozent auf 66,35 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 703 161 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 42,648 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick
Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet mit 4,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,66 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
