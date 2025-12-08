Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell

Am Montagnachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,52 Prozent stärker bei 29 850,32 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 349,128 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,178 Prozent auf 29 749,25 Punkte an der Kurstafel, nach 29 696,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 29 962,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 749,25 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 28 793,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, wurde der MDAX auf 30 454,69 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der MDAX 27 310,86 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 16,06 Prozent zu Buche. Bei 31 754,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 23 135,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell RENK (+ 5,76 Prozent auf 54,69 EUR), flatexDEGIRO (+ 5,23 Prozent auf 33,40 EUR), Bilfinger SE (+ 5,08 Prozent auf 105,50 EUR), AUTO1 (+ 2,26 Prozent auf 24,42 EUR) und HOCHTIEF (+ 2,22 Prozent auf 321,80 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Carl Zeiss Meditec (-4,24 Prozent auf 41,60 EUR), Gerresheimer (-2,63 Prozent auf 25,18 EUR), PUMA SE (-2,04 Prozent auf 20,66 EUR), LEG Immobilien (-1,95 Prozent auf 62,85 EUR) und TAG Immobilien (-1,94 Prozent auf 13,67 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 333 847 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,648 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at