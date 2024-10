Gewinne in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Start zu

Der MDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am fünften Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:13 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,14 Prozent auf 26 784,20 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 264,229 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,016 Prozent stärker bei 26 749,97 Punkten in den Handel, nach 26 745,79 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 26 714,98 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 788,30 Zähler.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 0,609 Prozent nach. Vor einem Monat, am 11.09.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 25 105,73 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, lag der MDAX bei 25 748,19 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.10.2023, den Stand von 25 461,76 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,202 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,22 Prozent auf 142,60 EUR), CTS Eventim (+ 1,51 Prozent auf 97,75 EUR), Nemetschek SE (+ 1,44 Prozent auf 98,40 EUR), Aroundtown SA (+ 1,32 Prozent auf 2,83 EUR) und RATIONAL (+ 0,90 Prozent auf 901,00 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen HENSOLDT (-2,91 Prozent auf 28,02 EUR), LANXESS (-1,70 Prozent auf 28,29 EUR), Delivery Hero (-1,18 Prozent auf 39,27 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,04 Prozent auf 36,27 EUR) und HelloFresh (-1,02 Prozent auf 9,13 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 154 406 Aktien gehandelt. Mit 18,915 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Im MDAX hat die thyssenkrupp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,98 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

