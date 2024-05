Gewinne in New York: Dow Jones notiert mittags im Plus

Am Freitag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1,12 Prozent stärker bei 38 654,59 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 12,866 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,392 Prozent auf 38 075,65 Punkte an der Kurstafel, nach 38 225,66 Punkten am Vortag.

Bei 38 518,28 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 38 808,52 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,973 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 03.04.2024, einen Stand von 39 127,14 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, einen Wert von 38 654,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33 414,24 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 2,49 Prozent zu Buche. Bei 39 889,05 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 13,12 Prozent auf 314,92 USD), Apple (+ 6,72 Prozent auf 184,65 USD), Microsoft (+ 2,19 Prozent auf 406,56 USD), Home Depot (+ 1,68 Prozent auf 341,16 USD) und Goldman Sachs (+ 1,64 Prozent auf 439,66 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Chevron (-1,56 Prozent auf 158,22 USD), McDonalds (-1,00 Prozent auf 270,54 USD), Johnson Johnson (-0,93 Prozent auf 148,53 USD), UnitedHealth (-0,81 Prozent auf 488,98 USD) und American Express (-0,75 Prozent auf 230,76 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 19 084 299 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,735 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

2024 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

