Gewinne in New York: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr 0,04 Prozent auf 38 761,03 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,608 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,125 Prozent höher bei 38 795,71 Punkten in den Handel, nach 38 747,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 39 120,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 38 676,40 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0,062 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 512,84 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, bei 39 005,49 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 12.06.2023, bei 34 066,33 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 2,77 Prozent aufwärts. Bei 40 077,40 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 4,88 Prozent auf 217,26 USD), Home Depot (+ 2,44 Prozent auf 343,90 USD), Microsoft (+ 1,42 Prozent auf 438,81 USD), Goldman Sachs (+ 1,41 Prozent auf 450,54 USD) und Dow (+ 0,77 Prozent auf 56,58 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Nike (-2,14 Prozent auf 93,82 USD), Salesforce (-1,85 Prozent auf 236,54 USD), Verizon (-1,63 Prozent auf 39,76 USD), Boeing (-1,56 Prozent auf 182,61 USD) und Chevron (-1,52 Prozent auf 154,11 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 24 489 674 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,961 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,82 erwartet. Mit 6,65 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

