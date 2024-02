Gewinne in Wien: ATX in der Gewinnzone

Der ATX gewinnt am vierten Tag der Woche an Fahrt.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,35 Prozent fester bei 3 468,53 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 113,414 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,209 Prozent tiefer bei 3 449,25 Punkten, nach 3 456,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Donnerstag bei 3 489,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 443,52 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 0,349 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 3 434,97 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 01.11.2023, bei 3 073,47 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 01.02.2023, bei 3 378,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,66 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit BAWAG (+ 5,35 Prozent auf 50,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,33 Prozent auf 26,60 EUR), OMV (+ 0,90 Prozent auf 41,68 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,79 Prozent auf 44,40 EUR) und Andritz (+ 0,52 Prozent auf 57,45 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-2,49 Prozent auf 21,90 EUR), Lenzing (-1,94 Prozent auf 30,35 EUR), Wienerberger (-0,64 Prozent auf 31,28 EUR), voestalpine (-0,43 Prozent auf 27,48 EUR) und Raiffeisen (-0,41 Prozent auf 19,24 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 295 925 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 26,160 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentaldaten

Die Raiffeisen-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die BAWAG-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at