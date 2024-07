Gewinne in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Mittwoch verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich ein Plus in Höhe von 0,33 Prozent auf 1 834,90 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 1 828,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 828,81 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 834,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 1 822,79 Einheiten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 1,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 830,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 787,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 573,22 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 7,05 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell DO (+ 3,08 Prozent auf 167,40 EUR), PORR (+ 2,07 Prozent auf 13,80 EUR), UBM Development (+ 1,81 Prozent auf 22,50 EUR), Vienna Insurance (+ 1,81 Prozent auf 30,95 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,48 Prozent auf 110,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Lenzing (-2,72 Prozent auf 32,20 EUR), ZUMTOBEL (-1,33 Prozent auf 5,92 EUR), Marinomed Biotech (-0,82 Prozent auf 12,15 EUR), AMAG (-0,77 Prozent auf 25,70 EUR) und Raiffeisen (-0,70 Prozent auf 17,08 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 432 688 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 26,942 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,54 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

