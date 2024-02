Gewinne in Zürich: SMI am Mittag im Aufwind

Am Dienstag steigt der SMI um 12:10 Uhr via SIX um 0,32 Prozent auf 11 435,16 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,268 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,036 Prozent schwächer bei 11 394,32 Punkten in den Handel, nach 11 398,44 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 435,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 11 375,53 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, bei 11 150,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2023, notierte der SMI bei 10 740,27 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 20.02.2023, bei 11 266,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,37 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten registriert.

Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 1,65 Prozent auf 101,80 CHF), Swiss Life (+ 1,00 Prozent auf 647,00 CHF), Givaudan (+ 0,92 Prozent auf 3 738,00 CHF), Sonova (+ 0,84 Prozent auf 288,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,73 Prozent auf 443,70 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Richemont (-0,77 Prozent auf 134,85 CHF), UBS (-0,57 Prozent auf 24,36 CHF), Sika (-0,31 Prozent auf 257,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,22 Prozent auf 39,94 CHF) und Partners Group (-0,08 Prozent auf 1 240,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 737 439 Aktien gehandelt. Mit 267,302 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,24 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

