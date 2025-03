Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für Siemens Energy-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Der Vertrag mit National Grid sichere wohl 15 Prozent des Auftragseingangs für den Gesamtkonzern, schrieb Analyst Ajay Patel am Donnerstag in seinem Kommentar. Er sieht in den kommenden Monaten weitere Auftragschancen von SSE und Iberdrola.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Energy-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:51 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 56,10 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 12,30 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 316 777 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 legte der Anteilsschein um 11,4 Prozent zu. Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 10:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



