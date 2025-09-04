Siemens Energy Aktie

86,54EUR 0,70EUR 0,82%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

04.09.2025 10:55:54

Siemens Energy Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Nicholas Green sieht damit in seiner Zusammenfassung der aktuellen Gemengelage vom Mittwochnachmittag weiter enorme Kursrisiken./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Underperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
84,04 € 		Abst. Kursziel*:
-55,97%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
86,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-57,25%
Analyst Name::
Nicholas Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

