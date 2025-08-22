Siemens Energy Aktie
|92,34EUR
|-0,34EUR
|-0,37%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. In Reaktion auf den starken Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal und im Zuge einer Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft, habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Energietechnikkonzern etwas angehoben, schrieb Nicholas Green in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien erschienen aber zu hoch bewertet./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
99,52 €
|
Abst. Kursziel*:
-62,82%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
92,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-59,96%
|
Analyst Name::
Nicholas Green
|
KGV*:
-
